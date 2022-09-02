Новый директор ФК «Новосибирск» рассказал о грядущих кадровых переменах

Футбольного клуба «Новосибирск» Андрей Полищук рассказал о рабочих планах на ближайшее время. Фото: https://vk.com/fcnsk

В Новосибирске новый директор футбольного клуба «Новосибирск» Андрей Полищук рассказал о рабочих планах на ближайшее время. По его словам ФК ждут серьезные перемены.

— Сейчас идет аттестация работников клуба, аудит финансовых возможностей. Кроме того, я пытаюсь разобраться с командой, которая, к сожалению, ужасно не радует. Будут изменения в клубе, многие будут уволены. Планирую радикально изменить управленческую команду, — сказал Полищук в эфире радио «Городская волна».

Однако резких изменений в самой команде в ближайшее время ожидать не стоит. Ведь при расторжении контрактов с игроками им придется выплатить компенсации, что станет большой статьей расходов для клуба. В трансферное окно команда может заменить только троих игроков.

Напомним, прошлый гендиректор ФК «Новосибирск» Андрей Перлов ушел с должности, которую он занимал с мая 2020 года, а августе 2022. Сам он отмечал, что это решение было принято в министерстве.

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На должности он был с мая 2020 года (подробнее).

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