В Новосибирской области СИЗО заполнены на 93%

СИЗО Новосибирской области заполнены на 93%. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В СИЗО Новосибирской области практически не осталось свободных мест. О сложившейся ситуации КП-Новосибирск рассказали в пресс-службе ГУФСИН.

В регионе функционируют три следственных изолятора.

− Лимит их наполнения – 3599 человек. Сейчас в СИЗО Новосибирской области содержатся 3353 человека, − сообщили в ГУФСИН.

Получается, на сегодняшний день следственные изоляторы заполнены на 93%. Однако цифра не окончательная, поскольку количество осужденных, подозреваемых и обвиняемых постоянно меняется.

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