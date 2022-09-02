В Новосибирской области СИЗО заполнены на 93%

СИЗО Новосибирской области заполнены на 93%.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В СИЗО Новосибирской области практически не осталось свободных мест. О сложившейся ситуации КП-Новосибирск рассказали в пресс-службе ГУФСИН.
В регионе функционируют три следственных изолятора.
− Лимит их наполнения – 3599 человек. Сейчас в СИЗО Новосибирской области содержатся 3353 человека, − сообщили в ГУФСИН.
Получается, на сегодняшний день следственные изоляторы заполнены на 93%. Однако цифра не окончательная, поскольку количество осужденных, подозреваемых и обвиняемых постоянно меняется.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер