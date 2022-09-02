Предотвращено хищение из торгового павильона

Фото предоставлено пресс-службой АБ ГВАРДИЯ.

2 сентября в 2.30 сигнал тревоги в дежурную часть Агентства Безопасности поступил из торгового павильона на улице Связистов, где сработал инфракрасный датчик движения.

Прибывшие в 2.32 на место происшествия бойцы ГБР задержали двоих мужчин. Один пытался вылезти через форточку на улицу, а второй убегал недалеко от павильона. У обоих воришек с собой были сумки, наполненные различными товарами - сигаретами, чаем, кофе, напитками-энергетиками и чупа-чупсами. Ущерб, причиненный проникновением, владельцы бизнеса не определили, его предстоит установить.

А вот способ совершения преступления бойцами ГБР уже установлен: один из нарушителей отжал пластиковое окно в павильоне, залез внутрь и через него стал подавать подельнику товары. Другой - складывал их в сумки. За этим действием воришки и были застигнуты прибывшей группой быстрого реагирования.

Оба задержанных переданы сотрудникам полиции.