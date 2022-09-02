В Новосибирской области скончалась участница Великой Отечественной войны

Участница Великой Отечественной войны умерла в Искитиме. Фото: администрация Искитима
В Искитиме ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Лидия Годунова. Об этом сообщили в городской администрации.
Участницы ВОВ не стало в конце августа. Церемония прощания состоялась 23 числа в Искитиме.
Лидия Годунова появилась на свет 17 февраля 1925 года в Днепропетровске на Украине. Спустя некоторое время она вместе с семьей переехала в Уфу.
В 1943 году Лидия получила повестку в военкомат. Тогда ей было 18 лет. Девушку забрали на фронт. Сначала ее привезли в Сталинград, потом − в Бекетовку под Сталинградом.
− Она служила в противовоздушной обороне в полностью женской части. Девичья часть обслуживала аэростаты – накачивала их водородом, − рассказали в администрации.
После Лидию перевели в Архангельск. Там она участвовала в обороне порта Долгая Щель в устье реки Маймакса. После освобождения Мурманска ее переправили в Ригу. Нужно было оборонять переправу для подвоза оружия.
В августе 1945 года девушка вернулась в Уфу, чтобы закончить 10 класс. Окончив школу, Лидия сначала поступила в университет в Москве, а потом – в Новосибирске. Высшее образование она получила в Новосибирском институте связи на факультете радиосвязи и радиовещания.
Затем Годунова переехала в Искитим. Ее взяли на работу на машиностроительный завод. Лидия трудилась конструктором в АКБМ, с возрастом перешла в отдел информации.
Участницу ВОВ наградили Орденом Отечественной войны II степени, а также медалями «За оборону Заполярья» и «За победу над Германией».
Лидию Годунову похоронили на городском кладбище Искитима.
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