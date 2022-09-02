Высокие технологии внедряются в сферу переработки ТКО Новосибирской области

Современные технологии позволяют размещать объекты с соблюдением высоких экологических стандартов. Фото: Правительство НСО

Высокотехнологичный экологический контроль будет обеспечен на мусороперерабатывающих комплексах в Новосибирской области при поддержке региональных властей. Вопросы обустройства таких объектов, в частности гидроизоляционного экрана на месте размещения отходов и контроля безопасности окружающей среды на планируемых комплексах обсудили сегодня на региональном Общественном совете при министерстве ЖКХ и энергетики.

Как подчеркнула в ходе совета начальник управления благоустройства регионального министерства ЖКХ и энергетики Наталья Аббасова, при строительстве современных предприятий идет ориентация на лучшие практики в создании таких объектов, которые уже реализованы в нашей стране.

И самая важная задача при реализации — повышение экологической безопасности. Современные технологии позволяют размещать объекты с соблюдением высоких экологических стандартов.

— Это обеспечивается за счет геологических экспертиз земельного участка для подбора оптимального места, устройства гидроизоляционного экрана на месте размещения отходов и организации системы сбора, выведения и накопления фильтрата. Использование специальных технологий позволит обезвредить органические отходы. На всех современных объектах организована комплексная система экологического мониторинга, — рассказала Наталья Аббасова.

Устройство гидроизоляционного экрана не позволит просочится фильтрату с загрязняющими веществами в почвы и подземные воды.

— Планируемые объекты масштабные и сложные, это, по сути, заводы, на которых применяются высокие технологии, в первую очередь для обеспечения экологической безопасности и переработки отходов в полезные материалы, — отметил председатель Общественного совета при министерстве ЖКХ и энергетики Александр Обрывко.

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