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Общество2 сентября 2022 5:56

Жители Новосибирской области создали петицию за отставку главы Убинского района

Ранее его судили за убийство лосей
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Жители Новосибирской области создали петицию за отставку главы Убинского района. Фото: Администрация Убинского района.

Жители Новосибирской области создали петицию за отставку главы Убинского района. Фото: Администрация Убинского района.

В Новосибирской области жители собирают подписи за отставку главы Убинского района. Олега Конюка повторно избрали руководить районом, хотя ранее он попался на браконьерстве. Петиция, в которой сибиряки требуют отставки Конюка, появилась на сайте Change.org .

– Это является возмутительным как для жителей Убинского района, так и для российской общественности, – написали недовольные жители в петиции.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в декабре 2018 года Олег Конюк во время охоты убил лосиху и двух лосят. Своими действиями он нанес ущерб в 880 тысяч рублей. Глава Убинского района оказался на скамье подсудимых, однако в 2020 году его оправдали.

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