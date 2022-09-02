Жители Новосибирской области создали петицию за отставку главы Убинского района. Фото: Администрация Убинского района.

В Новосибирской области жители собирают подписи за отставку главы Убинского района. Олега Конюка повторно избрали руководить районом, хотя ранее он попался на браконьерстве. Петиция, в которой сибиряки требуют отставки Конюка, появилась на сайте Change.org .

– Это является возмутительным как для жителей Убинского района, так и для российской общественности, – написали недовольные жители в петиции.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в декабре 2018 года Олег Конюк во время охоты убил лосиху и двух лосят. Своими действиями он нанес ущерб в 880 тысяч рублей. Глава Убинского района оказался на скамье подсудимых, однако в 2020 году его оправдали.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber