Новосибирец убил 51-летнего бывшего парня подруги и сбросил тело в мусорный бак

Ревнивец ударил бывшего парня подруги ножом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирец ответит за убийство бывшего парня своей подруги. Конфликт на почве ревности случился 28 июня 2022 года в одном из домов Октябрьского района.

По данным СК, пьяный 38-летний мужчина приревновал подружку к 51-летнему бывшему ухажеру. Началась драка. В ходе конфликта 38-летний подозреваемый ударил бывшего возлюбленной ножом в шею, от удара тот скончался.

Затем подозреваемый взял пленку и замотал тело 51-летней жертвы, отнес и выбросил в мусорный бак. 30 июня труп нашли на полигоне бытовых отходов Новосибирска.

- Подозреваемый был арестован, ранее был судим за хулиганство и кражу.. 2 сентября прокурор Октябрьского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве. Оно направлено для рассмотрения в суд, - сообщила КП-Новосибирск и.о. заместителя прокурора Октябрьского района Юлия Штанько.

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