В Новосибирске открыли движение по улице Мясниковой

В Новосибирске открыли проезд по улице Мясниковой. Фото: Мэрия Новосибирска

В Новосибирске открыли проезд по улице Мясниковой. Там закончили строительство дороги, а также благоустройство тротуаров и прилегающей территории.

— Раньше на этом месте фактически не было дороги. Здесь был проезд, который когда-то для себя проложили строители. Конечно, никаким требованиям он не отвечал. Учитывая высокий трафик и необходимость улучшения транспортной доступности нового микрорайона, было принято решение построить дорогу. Работы шли два сезона — немного дольше, чем предполагалось, потому что мы столкнулись с непредвиденными трудностями. Обнаружилось, что коммуникации, проходящие под дорогой (теплотрасса и канализация), находятся в очень плохом состоянии. Пришлось два раза останавливать строительство и заниматься их восстановлением, — отметил мэр Анатолий Локоть. — Сегодня мы видим результат двухгодичной работы. Интенсивность движения на этом участке очень высокая. Это говорит о том, что дорога востребована и наши усилия были не напрасны.

Протяжённость нового участка дороги (от улицы Мясниковой, 6 до улицы Тюленина) — 460 метров. Движение организовано по четырём полосам, с обеих сторон проезжей части оборудованы тротуары шириной около двух метров, проложено 570 метров ливневой канализации, которой здесь раньше не было. Обошлись работы примерно в 90 миллионов рублей.

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