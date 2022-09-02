В Новосибирске на площади Энергетиков запустили движение по объездной дороге

Движение по объездной дороге запустили в районе площади Энергетиков. Фото: Группа «ВИС»

Движение по объездной дороге запустили в районе площади Энергетиков. Об этом сообщили в Телеграм-канале группы «ВИС».

Маршрут изменили в месте, где строят эстакаду левобережной развязки.

− Здесь организована система временных объездов, которые поочередно вводятся в эксплуатацию в зависимости от графика строительства, − уточнили в публикации.

Ранее движение запустили по объездной дороге в районе улицы Станционной. Как объяснили в холдинге, система временных объездов дает возможность продолжать работы по сооружению шестой опоры эстакады основного хода, при этом не прерывая транспортные потоки.

В общей сложности из 116 стоек опор эстакадной части левобережной развязки соорудили 72.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber