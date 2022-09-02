В первые выходные сентября в Новосибирске потеплеет до +27. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новосибирске в первые выходные сентября будет летняя погода. Об этом сообщают специалисты сервисов о погоде.

– В субботу, 3 сентября, в городе ожидается +22 градуса, солнечно. Порывы ветра составят 5-13 метров в секунду. В воскресенье, 4 сентября воздух в Новосибирске прогреется до +27 градусов, а порывы ветра местами достигнут 18 метров в секунду, – говорится на сайте Gismeteo.

Сайт «Яндекс Погода» обещает в субботу солнце и +22 градуса. А в воскресенье – +27 градусов и переменную облачность. Ветер, по информации специалистов сайта, будет дуть северо-западный, его порывы достигнут 5,3 метров в секунду.

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