Видео пожара в барбершопе на площади Маркса появилось в соцсетях

Появилось видео пожара в барбершопе на площади Маркса в Новосибирске. Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"

Появилось видео пожара в барбершопе на площади Маркса в Новосибирске. Напомним, ЧП случилось утром в пятницу, 2 сентября.

— В 9:28 открытое горение ликвидировано, по оперативной информации пострадавших нет, — сообщили в областном МЧС.

На кадрах ролика видно, как пламя полностью охватило небольшую постройку, где раньше до того, как там образовалась парикмахерская, продавали беляши. А саму площадь затянуло черным дымом.

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Об этом рассказали очевидцы в соцсетях (подробнее).

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