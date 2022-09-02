В Новосибирске завершили строительство дороги на Родниках. Фото: Телеграм-канал // Анатолий Локоть.

В Новосибирске полностью завершили строительство дороги на улице Мясниковой. На днях там закончили благоустраивать тротуары и прилегающую территорию. Вели работы 2 года. Окончательный результат оценил мэр города Анатолий Локоть.

Градоначальник отметил, что ранее на этом участке дороги по факту не было. Был лишь проезд, который проложили для себя рабочие. Дорогу решили построить, учтя высокий трафик, а также для того, чтобы улучшить транспортную доступность нового микрорайона. Работы велись, по словам мэра, дольше задуманного. Два сезона. Связано это с непредвиденными трудностями. Анатолий Локоть пояснил, что коммуникации и теплотрасса, проходящие под дорогой, были в очень плохом состоянии. В связи с чем, дорожные работы останавливали и занимались ремонтом теплосетей.

– Сегодня мы видим результат двухгодичной работы. Интенсивность движения на этом участке очень высокая. Это говорит о том, что дорога востребована и наши усилия были не напрасны, – сказал мэр Новосибирска.

Известно, что протяженность нового участка дороги, от Мясниковой до Тюленина, 460 метров. Движение там организовали по 4-м полосам. По обоим сторонам проезжей части оборудовали тротуары. Их ширина примерно 2 метра. Кроме того, рабочие проложили там 570 метров ливневок. Ранее их там не было. Также на участке дорожное полотно усилили геотекстилем.

По данным мэрии Новосибирска, строительство дороги обошлось примерно в 90 млн рублей.

– Проект реализован по муниципальной программе при поддержке областного бюджета, – уточнили в мэрии.

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