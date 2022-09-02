В Новосибирске седан залетел на газон на площади Лунинцев

В Новосибирске ночной гонщик не вписался в поворот и залетел на газон на площади Лунинцев. Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"

В Новосибирске ночной гонщик не вписался в поворот и залетел на газон на площади Лунинцев. ДТП случилось в ночь на 2 сентября и попало на камеры видеонаблюдения.

— Сегодня в 3:25 на площади Лунинцев седан мчался по Нарымской и, по невыясненным обстоятельствам, не сворачивая, залетел на газон в центре кольца, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

Как добавляют очевидцы, обошлось ДТП без пострадавших. На кадрах ролика видно, что ехала машина на большой скорости.

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