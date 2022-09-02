В Новосибирске на площади Маркса загорелся киоск с беляшами. Фото: "Инцидент Новосибирск"

В Новосибирске на площади Маркса загорелся барбершоп, расположившийся на месте бывшего киоска с беляшами. Инцидент произошел утром в пятницу, 2 сентября. О произошедшем рассказали очевидцы в паблике Вконтакте «Инцидент Новосибирск».

— Пожарные выехали на место в 9:13, загорелся киоск на остановке размером 4 на 5 метров. Горение происходило на площади 10 квадратных метров, — сообщили в областном МЧС.

В 9:28 открытое горение было ликвидировано. По оперативной информации, никто не пострадал.

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