В Новосибирске на площади Маркса загорелся киоск с беляшами. Фото: "Инцидент Новосибирск"
В Новосибирске на площади Маркса загорелся барбершоп, расположившийся на месте бывшего киоска с беляшами. Инцидент произошел утром в пятницу, 2 сентября. О произошедшем рассказали очевидцы в паблике Вконтакте «Инцидент Новосибирск».
— Пожарные выехали на место в 9:13, загорелся киоск на остановке размером 4 на 5 метров. Горение происходило на площади 10 квадратных метров, — сообщили в областном МЧС.
В 9:28 открытое горение было ликвидировано. По оперативной информации, никто не пострадал.
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