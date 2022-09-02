39-летний спецназовец из Новосибирской области погиб на Украине

Спецназовец Роман Алексеев погиб в ходе спецоперации на Украине. Фото: gorsite.ru

Спецназовец Роман Алексеев из деревни Павловка Карасукского района Новосибирской области погиб в ходе спецоперации на Украине. Мужчине было 39 лет.

— Похороны Алексея уже прошли, — сообщили КП-Новосибирск в местном военкомате.

Известно, что Роман Алексеев служил в спецназе одной из воинских частей Новосибирска и жил в городе вместе с женой и дочерью. У него также остались родители и три сестры.

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