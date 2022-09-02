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Экономика2 сентября 2022 2:23

Банк Уралсиб в Новосибирске поздравил с Днем знаний первоклассников

Банк Уралсиб в Новосибирске поздравил с Днем знаний первоклассников средних школ № 190 имени В. Н. Потылицина и № 121 «Академическая»
Фото: пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Фото: пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

1 сентября 2022 года более восьмидесяти первоклассников получили подарки от Банка Уралсиб: канцелярские принадлежности, а также сок, сладости и воздушные шарики.

Уралсиб давно и успешно сотрудничает с общеобразовательными учреждениями Новосибирска. Несколько лет банк являлся партнером единого городского выпускного бала, оказывал адресную финансовую помощь образовательным учреждениям, в том числе в части организации системы дистанционного обучения детей в условиях режима самоизоляции. В 2021 году банку были вручены почетная грамота и памятный знак Департамента образования мэрии Новосибирска «За большой вклад в развитие муниципальной системы образования».

- В этом году мы планируем продолжить сотрудничество со школами Новосибирска, предложить различные форматы взаимодействия, как социальные, так и коммерческие, - отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирске Наталья Голубева.