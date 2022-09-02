Жительница Новосибирска сообщила о парне с собакой, жестоко избившем ее дочь на остановке. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жительница Новосибирска сообщила, что её дочь на остановке Бердское шоссе в Первомайском районе города жестоко избил парень. Он напал на 18-летнюю девушку вечером 1 сентября, когда та возвращалась домой с работы.

– Дочь ждала автобус. На остановке была она и парень, на вид лет 25-27. По словам дочери, он был в неадекватном состоянии. С ним была собака, привязанная к лавочке. Дочка стояла в наушниках. Незнакомец напал на неё: взял за плечи и попер за волосы за остановку, – рассказала КП-Новосибирск мама пострадавшей, – Очень сильно побил её. Ставил на колени, вырвал много волос. Пинал, бил кулаками. Также были применены насильственные действия.

Свидетелем ЧП, по словам мамы девушки, стал только водитель 54 автобуса. Он забрал пострадавшую с остановки, когда ей удалось вырваться из лап подонка.

По словам девочки, нападавший был одет в белую футболку, серые шорты. На нем были солнцезащитные очки. Девушка говорит, что на лице агрессора выделялись ярко-красные губы.

После нападения парень сбежал. А собака так и осталась на остановке.

– Сейчас у дочери болит все тело. Побои зафиксировали. В полицию написали заявление. У девочки ужасный испуг! – добавила мама пострадавшей.

Женщина ищет свидетелей происшествия. Она надеется, что полиция найдет подонка, и он по закону ответит за то, что сотворил с девушкой.

По словам мамы, дочери теперь нужна помощь психолога.

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