В Новосибирске на парковке дерево упало на иномарку

В Новосибирске дерево упало на припаркованный около дома автомобиль. Фото: "АСТ-54"
В Новосибирске дерево упало на припаркованный около дома автомобиль. Инцидент произошел в четверг, 1 сентября. Об этом написала в сети владелица авто.
— В парковочном кармане на Дуси Ковальчук, 398, деревья не предупреждают о том, что они падают, будьте осторожны, — написала женщина в паблике Вконтакте «АСТ-54».
Напомним, похожий случай произошел в Новосибирске в конце июля. Тогда из-за сильного ветра дерево упало на припаркованный «Ниссан» на проспекте Дзержинского.
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