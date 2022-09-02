В Новосибирске на парковке дерево упало на иномарку

В Новосибирске дерево упало на припаркованный около дома автомобиль. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске дерево упало на припаркованный около дома автомобиль. Инцидент произошел в четверг, 1 сентября. Об этом написала в сети владелица авто.

— В парковочном кармане на Дуси Ковальчук, 398, деревья не предупреждают о том, что они падают, будьте осторожны, — написала женщина в паблике Вконтакте «АСТ-54».

Напомним, похожий случай произошел в Новосибирске в конце июля. Тогда из-за сильного ветра дерево упало на припаркованный «Ниссан» на проспекте Дзержинского.

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