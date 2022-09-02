В Новосибирске мужчину, сбившего подростка на Гоголя, поймали другие водители

В Новосибирске мужчину, сбившего 12-летнего мальчика на улице Гоголя, поймали другие автомобилисты. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске мужчину, сбившего 12-летнего мальчика на улице Гоголя, поймали другие автомобилисты. Напомним, ДТП случилось вечером 1 сентября: 44-летний сибиряк на «Фольксвагене Поло» сначала сбил переходившего дорогу подростка, а потом попытался уехать с места аварии, но врезался еще в три машины. Их водители уже не дали ему сбежать до приезда сотрудников ДПС.

— Водителя задержали, от прохождения медосвидетельствования он отказался, — сообщили в Госавтоинспекции. — За это на него был составлен административный протокол.

Пострадавшего подростка доставили в больницу.

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