Стало известно, на что потратят миллион, подаренный мэром Новосибирскому зоопарку на 75-летие. Фото: Анна Терешкова // телеграм-канал.

Стало известно, на какие цели потратят миллион рублей, подаренный Анатолием Локтем Новосибирскому зоопарку. Об этом КП-Новосибирск сообщили в департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии города.

– Данные средства используют на покупку оборудования для ветеринарной клиники зоопарка в рамках реализации муниципальной программы «Культура города Новосибирска» на 2021 – 2026 годы за счет бюджета Новосибирска, – говорится в ответе на запрос издания.

В мэрии добавили, что контролировать расход средств будут в рамках действующего законодательства.

Ранее сообщалось, что градоначальник вручил зоопарку сертификат на миллион рублей в честь юбилея, 75-летия.

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