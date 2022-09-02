В мэрии Новосибирска объяснили, зачем на Вокзальной магистрали снова установили ограждения

В мэрии объяснили, зачем у бизнес-центра на Вокзальной магистрали снова установили ограждения. Фото: Сибкрай.ru

В мэрии Новосибирска объяснили, зачем у бизнес-центра на Вокзальной магистрали снова установили ограждения. Напомним, ранее старые заборы там убрали вместе с парковками в связи с обустройством полосы для общественного транспорта. Предполагалось, что их заменят живой изгородью.

— При благоустройстве территории бизнес-центром проведено устройство подпорной стенки, ремонт лестницы, строительство пандуса для маломобильных групп населения, озеленение (посадка крупномерных лип и живой изгороди из кизильника блестящего), — пояснили мэрии в ответ на запрос КП-Новосибирск. — Металлическое ограждение устанавливается бизнес-центром по краю благоустроенного участка в целях предотвращения возможного падения и травмирования пешеходов из-за существенного перепада высот между проезжей частью и благоустроенной территорией и только на участке благоустроенном бизнес-центром.

В муниципалите также отметили, что бизнес-центру было выдано разрешение на проведение этих работ. Устанавливать ограждения на остальной территории Вокзальной магистрали не планируется.

— Силами МАУ «Горзеленхоз» произведена посадка 110 крупномерных лип и 8000 кустарников кизильника блестящего, который должен в перспективе создать живую изгородь вдоль проезжей части Вокзальной магистрали, — дополнили в мэрии.

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