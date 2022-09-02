Рассказываем про пробки в Новосибирске 2 сентября 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске 2 сентября 2022 года: сложно проехать по улице Немировича-Данченко. Затруднено движение по улицам Сибиряков-Гвардейцев, Титова и Троллейной. Об этом сообщает «2ГИС».

Сложно проехать по улицам Станционной, Широкой, площадям Труда и Райсовета. Пробки сковали улицы Котовского, Станиславского и Ватутина. Движение по Октябрьскому мосту тоже затруднено.

На правом берегу сложно проехать по улицам Большевистской, Бориса Богаткова, Восход и Никитина.

Уровень пробок на утро 2 сентября 2022 года в Новосибирске достиг 6-ти баллов.

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