Под Новосибирском задержали велосипедиста, собравшего в поле коноплю. Фото: стоп-кадр.

Транспортные полицейские на железнодорожном переезде между поселком Малые Кайлы и селом Нагорное Новосибирской области задержали велосипедиста. У него нашли и изъяли более 70 граммов марихуаны. Ранее сибиряк был судим 7 раз, в том числе за преступления, связанные с наркотиками.

Известно, что 46-летний мужчина сорвал коноплю рядом с поселком Малые Кайлы. Он планировал приготовить ее дома и употребить.

– Я сюда приехал на велосипеде и сорвал верхушечки конопли, маленько. Положил в пакетик, сел на велик и поехал. Меня остановила полиция, – говорит на оперативном видео подозреваемый.

В отношении сибиряка возбудили уголовное дело за незаконное приобретение и хранение наркотика без цели сбыта. Ему грозит срок до 3-х лет лишения свободы.

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