В Новосибирске девушке стало плохо в очереди в отделении «Почты России»

Девушку привели в чувства и вызвали скорую помощь. Фото: Иван МАКЕЕВ

В новосибирском отделении «Почты России» девушке стало плохо в очереди. Сотрудники помогли привести ее в чувства и вызвали скорую помощь. Произошел инцидент в четверг, 1 сентября, в отделении по адресу Красный проспект, 159.

— В таких ситуациях задача наших сотрудников — быстро вызвать медиков и оказать доврачебную помощь. Вот и сегодня наши коллеги вызвали скорую помощь, до ее приезда привели клиентку в чувства, а потом передали врачам, — пояснила КП-Новосибирск руководитель пресс-службы ФГУП «Почта России» Галина Гордиенко.

По ее словам, на момент происшествия в очереди находилось около 20 человек. Работали три операционных окна.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер