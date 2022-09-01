«Жарили картошку на балконе»: в Новосибирске сгорела квартира на улице Твардовского

В Новосибирске вечером 1 сентября в Первомайском районе случился пожар. Фото: "Моя Первомайка"

В Новосибирске вечером 1 сентября в Первомайском районе случился пожар. Загорелась квартира на 15 этаже дома на улице Твардовская, 22.

— Соседи отзываются об этой квартире своеобразно, говорят, жильцы там любили выпить и устраивали гулянки, — цитирует очевидцев паблик Вконтакте «Моя Первомайка».

В общедомовом чате кто-то из соседей рассказал, что причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем. Якобы, жильцы «вытащили на балкон мангал, чтобы пожарить там картошку». Но другие сибиряки утверждают, что когда прибывшие на место пожарные вскрыли квартиру, там никого не было.

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