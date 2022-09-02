Погода в Новосибирске на 2 сентября 2022 года: закончилась жара

На второй день осени резко похолодает. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Погода в Новосибирске на 2 сентября 2022 года резко поменяется: на смену жаре под +30 наступит 18-градусная прохлада.

— Ночью температура составит +14…+16 градусов, а днем — только +18…+20. Ночью и утром местами небольшой дождь и гроза, днем преимущественно без осадков. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, местами с порывами до 14, — передают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области днем похолодает до +16 градусов, хотя в юго-западных районах будет держаться 27-градусная жара. Местами пройдут дожди с грозами.

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