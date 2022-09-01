В Новосибирске водитель «Фольксвагена» сбил школьника, а потом врезался в три машины

Водитель сбил школьника и попытался скрыться с места ДТП. Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области

В МВД рассказали подробности ДТП на улице Гоголя в Новосибирске. Напомним, авария случилась вечером 1 сентября: как рассказывали очевидцы, иномарка сбила пешехода, а потом попыталась уехать, но водителя остановили другие автомобилисты и между ними завязалась потасовка.

— 44-летний водитель «Фольксвагена Поло» ехал по улице Ольги Жилиной в сторону улицы Крылова. Поворачивая направо у дома 43/1 по улице Гоголя, он сбил 12-летнего мальчика, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Потом водитель попытался уехать с места ДТП и столкнулся с тремя машинами, — пояснили в МВД.

Пострадавшего школьника доставили в больницу для уточнения травм. Водителя задержали, от прохождения медосвидетельствования он отказался. На месте работали сотрудники ГИБДД, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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