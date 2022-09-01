В Новосибирске завершился ремонт теплосетей на улицах Ватутина и Серебренниковской

Движение транспорта на отремонтированных участках восстановленно.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске СГК завершила ремонт теплотрассы на двух больших участках: по улицам Серебрениковской и Ватутина.
— Закончены работы по улице Серебренниковская на пересечение с улицей Сибревкома рядом с лицеем №12. А также по улице Ватутина на участке от улица Новогодняя до площади Маркса. Движение транспорта восстановлено, — рассказали в СГК.
В компании добавили, что вышли на финишную прямую с ремонтом теплотрассы на участке по улице Блюхера.
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