В Новосибирске завершился ремонт теплосетей на улицах Ватутина и Серебренниковской

Движение транспорта на отремонтированных участках восстановленно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске СГК завершила ремонт теплотрассы на двух больших участках: по улицам Серебрениковской и Ватутина.

— Закончены работы по улице Серебренниковская на пересечение с улицей Сибревкома рядом с лицеем №12. А также по улице Ватутина на участке от улица Новогодняя до площади Маркса. Движение транспорта восстановлено, — рассказали в СГК.

В компании добавили, что вышли на финишную прямую с ремонтом теплотрассы на участке по улице Блюхера.

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