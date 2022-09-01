В Новосибирске начали озеленение парка около нового ЛДС

В Новосибирске специалисты начали озеленение парка около нового ЛДС. Фото: Правительство региона

В Новосибирске специалисты начали озеленение парка около нового ЛДС. Об этом сообщили в правительстве региона. В общем там планируется высадить несколько тысяч растений, как деревьев так и кустарников.

Сейчас на площадку завозят плодородный грунт, а в скором времени доставят и сами саженцы. Известно, что из деревьев там будут расти березы, сосны, клены, ивы, яблони, липы и черемухи.

— Помимо озеленения, активно продолжаются благоустроительные работы. Активно укладываются брусчатка и асфальт, стартовала укладка тротуарной плитки на эксплуатируемой инверсионной кровле — стилобате по периметру здания на выступающей части первого этажа, — сообщили в правительстве региона.

Активно укладываются брусчатка и асфальт. Фото: Правительство региона

Саму новую ледовую арену также продолжают обустраивать. На стройплощадку поступают кресла, все 10, 5 тысяч сидений планируется смонтировать до начала октября. Продолжаются работы по внутренней отделке, а также обустройство раздевалок для хоккеистов.

Напомним, планируется, что уже в ноябре на новой ледовой арене проведут первый тестовый матч. А парк, который разбили вокруг ЛДС, станет основной площадкой для празднования Дня города в 2023 году.

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