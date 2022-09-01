Ожидается дождливая и прохладная погода с порывами ветра 14 метров в секунду. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По прогнозам синоптиков, в Новосибирске резко похолодает 2 сентября из-за циклона. Погода в этот день ожидается дождливая и прохладная с порывами ветра 14 метров в секунду.

— В пятницу, 2 сентября, ночью будет +14…+16 градусов местами возможен небольшой дождь, гроза. Днем потеплеет лишь немного до +18…+20 градусов. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. В субботу, 3 сентября, ночью похолодает до +6…+8 градусов, днем жара поднимется до +22…+24 градусов. Преимущественно без осадков ветер 5-10 метров в секунду, — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре. — В воскресенье, 4 сентября, ночью ожидается +15…+17 градусов, днем — +24…+26 градусов. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду.

Циклон накроет всю Новосибирскую область. 2 сентября местами по региону ожидается до +16 градусов днем и до +5 ночью. Только в юго-западной части области ожидается жара до +27 градусов. К 3 сентября днем погода выровняется — в среднем +24 градуса. А вот ночью все еще будет прохладно — +3…+8 градусов.

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