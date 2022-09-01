В Новосибирске водители устроили драку после ДТП

В Новосибирске автомобилисты начали выяснять отношения после ДТП прямо на проезжей части. Фото: читательница КП-Новосибирск

В Новосибирске автомобилисты начали выяснять отношения после ДТП прямо на проезжей части. Их засняли на видео прохожие.

— Тут в районе здания по улице Гоголя, 43\1 случилось какое-то ДТП. Из авто вышли мужчины и начали разборки. Я точно видела, как одного из них прям били, — рассказала читательница КП-Новосибирск.

Как сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54», один из водителей сбил пешехода на дороге и попытался уехать, но его догнали другие автомобилисты.

В Госавтоинспекции КП-Новосибирск пояснили, что сейчас информация по данному ДТП уточняется.

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