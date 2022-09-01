Жители микрорайона Ясный берег в Новосибирске жалуются на переполненность детсада и школы

Жители Ясного берега жалуются на то, что единственные в микрорайоне детсад и школа переполнены. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Ясного берега жалуются на то, что единственные в микрорайоне детсад и школа переполнены, а новые никто не строит. Об этом сообщает «Горсайт».

Речь идет о детском саду №66 и школе №72. Многие родители не могут устроить туда свое чадо, так как мест попросту нет.

Как рассказала мама двоих близнецов Олеся, она вынуждена будить детей в 6:10. В противном случае женщина не успеет собрать и отвезти ребят в детсад, который расположен в соседнем микрорайоне Горский.

− Я купила квартиру в Ясном береге в 2015 году. В 2019 году у меня родились дети, но ни школы, ни детского сада там так и не построили, − рассказала сибирячка.

Возмущенные родители решили устроить флешмоб в День знаний. На картах 2ГИС они оставляли свои комментарии по поводу сложившейся ситуации.

− Где садик и школа? – спрашивают новосибирцы.

Местные жители не понимают, почему в микрорайоне возводят новые многоэтажки, а учебные заведения не строят.

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