Жители Новосибирска назвали достойную зарплату для школьных учителей

Новосибирцы назвали достойную зарплату для школьных учителей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

70% жителей Новосибирска считают, что школьные учителя должны получать больше 100 тысяч рублей ежемесячно. Такие результаты показал опрос, проведенный компанией hh.ru.

Еще 25% новосибирцев уверены, что справедливая зарплата для педагогов – от 61 до 100 тысяч рублей. По мнению 4% респондентов, учителя должны зарабатывать от 30 до 60 тысяч рублей.

− Никто из опрошенных не согласился с тем, что труд учителей можно оценить в сумму 30 тысяч рублей и меньше, − отметили в компании.

93% участников опроса считают, что учителя заслуживают более высоких заплат. 4% уверены, что нынешняя оплата труда педагогов достойная. Остальные затруднились ответить.

В среднем труд учителей оценивают в 35 тысяч рублей по Новосибирской области.

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