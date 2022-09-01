В Новосибирске запретят стоянку на проезжей части на улице Даргомыжского

Стоянку на проезжей части запретят на улице Даргомыжского. Фото: Евгения ГУСЕВА

На участке улицы Даргомыжского от улицы Залесского до улицы Падунской нельзя будет оставлять машины на проезжей части. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

Ограничения вводят с 12 сентября. Там установят дорожный знак «Стоянка запрещена», а также таблички «Вид транспортного средства» и «Зона действия».

− Ограничение устанавливают для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда общественного пассажирского транспорта, а также безопасности движения пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах, − объяснили в мэрии.

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