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Общество1 сентября 2022 11:39

В Новосибирске запретят стоянку на проезжей части на улице Даргомыжского

Ограничения вводят с 12 сентября
Анастасия ХРОМЫХ
Стоянку на проезжей части запретят на улице Даргомыжского.

Стоянку на проезжей части запретят на улице Даргомыжского.

Фото: Евгения ГУСЕВА

На участке улицы Даргомыжского от улицы Залесского до улицы Падунской нельзя будет оставлять машины на проезжей части. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

Ограничения вводят с 12 сентября. Там установят дорожный знак «Стоянка запрещена», а также таблички «Вид транспортного средства» и «Зона действия».

− Ограничение устанавливают для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда общественного пассажирского транспорта, а также безопасности движения пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах, − объяснили в мэрии.

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