В Новосибирской области пособия за август выплатят раньше

Пособия жители региона получат на день раньше. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жители Новосибирской области получат на день раньше пособия за август. Все дело в том, что 3 сентября — единый день выплат выпадает на выходной день.

— 3 числа каждого месяца перечисляются средства в банки региона на выплату целого ряда пособий и мер соцподдержки, которые устанавливаются органами ПФР. Однако 3 сентября выпадает на выходной день, поэтому перечисление средств будет произведено 2 числа, — сообщили в региональном отделении ПФР.

2 сентября пособия получат будущие мамы, семьи с детьми от 8 до 17 лет. Также в этот день перечислят некоторые меры соцподдержки граждан, которые с января 2022 года перешли из соцзащиты в ПФР.

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