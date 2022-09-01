В ДТП с пьяной женщиной-водителем под Новосибирском пострадали два человека

В ДТП с пьяной женщиной-водителем в Бердске пострадали два человека. Фото: Госавтоинспекция по НСО

В ДТП с пьяной женщиной-водителем в Бердске пострадали два человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

— Пострадали 2 пассажира автомобиля nissan: женщины 48 и 54 лет, которые с различными травмами были госпитализированы, — пояснили в Госавтоинспекции по области.

Напомним, авария случилась в ночь на 1 сентября. Пьяная 30-летняя женщина за рулем «Тойоты» столкнулась с «Ниссаном» за рулем которого был 50-летний мужчина. Сейчас в ГИБДД проводят расследование по факту ДТП.

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