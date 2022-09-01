Андрей Травников открыл новый корпус гимназии № 3

Современное здание «Гимназии № 3 в Академгородке» построено по поручению Губернатора Андрея Травникова. Фото: Правительство НСО

Современное здание «Гимназии № 3 в Академгородке» построено по поручению Губернатора Андрея Травникова. Образовательный комплекс с просторными спортзалами, библиотекой и студией звукозаписи, пришедший на смену школе 1958 года постройки.

— День знаний в этом году вдвойне, втройне радостней — знаю, что не только сегодняшние ученики, педагоги, родители, выпускники гимназии много лет мечтали о новых, комфортных условиях для детей и учителей в прославленной гимназии № 3. Я помню, как три года назад, еще в старом здании, мы встречались с директором, учителями, родительским комитетом, обсуждали, каким путем идти — и приняли совместно решение — строить новое здание — современное, вместительное. Сегодня, еще раз обойдя территорию школы, я осознал, какой по-настоящему сложный путь пришлось пройти. Насколько непросто было вписать современное здание в плотную, историческую застройку Академгородка. Поздравляю всех, что это удалось, — отметил глава региона, выступая на торжественной линейке.

Гимназия № 3 — стратегически важный проект для области, школа входит в число объектов социальной инфраструктуры Новосибирского научного центра. Строительство школы велось в рамках реализации национального проекта «Образование» и государственной программы Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области».

Проектная мощность нового здания гимназии составляет 1100 человек. Современное здание состоит из двух учебных блоков, которые включают в себя два больших спортивных зала и один малый, хореографический зал, библиотеку с читальными залами, музей, актовый зал на 550 посадочных мест, столовую с обеденным залом на 500 посадочных мест. На территории школы установлены хоккейная, волейбольная, баскетбольная площадки, полоса препятствий, теплица, детские площадки для прогулок с малыми формами, автогородок.

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