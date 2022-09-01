Новосибирец разбил окно «ПАЗика», который не подождал его на остановке

Мужчина разбил окно автобуса, который его не подождал. Фото: кадр из видео

В Новосибирске недовольный пассажир разбил окно «ПАЗика». Так мужчина выместил свой гнев из-за того, что автобус не подождал его на остановке. Произошел инцидент в четверг, 1 сентября.

— На улице Хилокской недовольный пассажир, поняв, что автобус не стал его дожидаться на остановке «Магазин №19», бросил неизвестный предмет в заднее стекло «ПАЗика» и разбил его, — рассказали подписчики паблика ВКонтакте «АСТ-54».

Напомним, что похожий инцидент произошел на улице Петухова в начале августа. Там водитель «буханки» снес зеркало грузовику, который его подрезал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске водитель «буханки» снес подрезавшему его грузовику зеркало

Чтобы свершить месть, он ждал до светофора (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер