Космонавты поздравили новосибирских школьников с 1 сентября. Фото: Правительство НСО

Космонавты Роскосмоса поздравили учеников «Экономического лицея» Новосибирска с Днем знаний, а также с открытием нового киберкласса. Поздравление было записано в формате видеообращения.

— Сибирь традиционно славится своими научными разработками, в том числе, в сфере космонавтики, — сказал космонавт Роскосмоса Алексей Корсаков. — Традиции инженерной подготовки продолжают развиваться, среди вас наверняка есть будущие космонавты, конструкторы, испытатели и изобретатели. Еще более символично, что этом году отмечается 65-летий юбилей с момента запуска первого искусственного спутника Земли. Именно жители нашей страны открыли дорогу в бесконечный космос. Желаю всем дальнейшего развития и процветания, а ребятам — тяги к знаниям и открытиям! С праздником! Через тернии — к звездам!

В лицее открыли новый киберкласс. Фото: Правительство НСО

Поздравила школьников и космонавт родом из Новосибирска Анна Кикина. Она подчеркнула, что открытие нового инженерного класса даст детям новые возможности для развития своего потенциала.

Киберкласс в лицее будет рассчитан на учеников среднего и старшего звена, но и для начальной школы будут предусмотрены вводные курсы в рамках внеурочной деятельности. Школьники смогут заниматься там прототипированием и 3d моделированием, мобильной и подводной робототехникой, изучать инженерный дизайн, основы кибербезопасности и многое другое.

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