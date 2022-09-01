Сибирячка пожаловалась на школьников на скутере, подрезавших её машину

Мальчики ездили на скутере. Фото: Рамиль Галиев

Сибирячка пожаловалась на школьников, гоняющих на скутере. Пост появился в группе «Моя Первомайка».

- Женщина ехала по придомовой территории дома по адресу улицы Твардовского, 22. С ней поровняли два мальчика на скутере, после чего резко добавили газу и, подрезав автомобиль сибирячки, скрылись. Женщина уверена, если бы ее скорость была чуть выше, дети бы оказались под ее колесами вместе со своим транспортом, - говорится в посте.

По словам подписчицы, она догнала мальчиков и попросила их аккуратнее быть на дороге. В ответ они ей нахамили.

- Уважения к взрослым нет, - подытожила рассказчица.

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