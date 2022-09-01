В Новосибирске огненный рисунок войны украсят 10 тысяч свечей.
Фото: Илья МОЛОТКОВ
В пятницу, 2 сентября, в Новосибирске состоится районная патриотическая акция «Огненный рисунок войны». Об этом сообщили в мэрии города.
Мероприятие посвящено окончанию Второй мировой войны. Акция пройдет в период с 18:00 до 22:00 на территории Кировского района.
− Весной 2022 года среди волонтеров района был проведен конкурс на лучшую идею огненного рисунка войны. Победителем стала команда ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства», − рассказали в мэрии.
2 сентября участники акции нанесут на асфальт выбранный рисунок. Его выложат свечами и зажгут огонь.
В результате получится огненная композиция, отражающая символику войны. Ее размер составит 12×10 метров. Во время акции используют 10 тысяч свечей.
В мероприятии примут участие местные жители, а также учащиеся школ и колледжей Кировского района.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер