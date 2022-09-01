В Новосибирске огненный рисунок войны украсят 10 тысяч свечей. Фото: Илья МОЛОТКОВ

В пятницу, 2 сентября, в Новосибирске состоится районная патриотическая акция «Огненный рисунок войны». Об этом сообщили в мэрии города.

Мероприятие посвящено окончанию Второй мировой войны. Акция пройдет в период с 18:00 до 22:00 на территории Кировского района.

− Весной 2022 года среди волонтеров района был проведен конкурс на лучшую идею огненного рисунка войны. Победителем стала команда ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства», − рассказали в мэрии.

2 сентября участники акции нанесут на асфальт выбранный рисунок. Его выложат свечами и зажгут огонь.

В результате получится огненная композиция, отражающая символику войны. Ее размер составит 12×10 метров. Во время акции используют 10 тысяч свечей.

В мероприятии примут участие местные жители, а также учащиеся школ и колледжей Кировского района.

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