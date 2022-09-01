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Происшествия1 сентября 2022 9:47

В Новосибирске мужчина украл косметику на 47 тысяч рублей

Вора задержали на следующий день, но косметику он уже продал
Надежда КАСЬЯНОВА
Когда воришку задержали, косметику он уже продал.

Когда воришку задержали, косметику он уже продал.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Новосибирске 36-летний мужчина обокрал магазин парфюмерии. Он смог унести, распихав по карманам, косметику на сумму более 47 тысяч рублей.

— 29 августа в магазине парфюмерии посетитель взял с витрины несколько дорогостоящих средств для ухода за кожей, спрятал их в одежду и направился к выходу. Продавец попыталась остановить мужчину, но он выбежал из помещения и скрылся. Работники магазина сообщили о произошедшем в полицию. Сумма ущерба составила более 47 тысяч рублей, — рассказали в региональном МВД.

Воришку задержали на следующий день. Им оказался 36-летний мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу. Украденные средства он уже успел продать, а деньги потратил.

Дело возбудили по статье 161 УК РФ за грабеж. Мужчине грозит до 4 лет тюрьмы и штраф.

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