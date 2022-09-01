В Новосибирске мужчина украл косметику на 47 тысяч рублей

Когда воришку задержали, косметику он уже продал. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Новосибирске 36-летний мужчина обокрал магазин парфюмерии. Он смог унести, распихав по карманам, косметику на сумму более 47 тысяч рублей.

— 29 августа в магазине парфюмерии посетитель взял с витрины несколько дорогостоящих средств для ухода за кожей, спрятал их в одежду и направился к выходу. Продавец попыталась остановить мужчину, но он выбежал из помещения и скрылся. Работники магазина сообщили о произошедшем в полицию. Сумма ущерба составила более 47 тысяч рублей, — рассказали в региональном МВД.

Воришку задержали на следующий день. Им оказался 36-летний мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу. Украденные средства он уже успел продать, а деньги потратил.

Дело возбудили по статье 161 УК РФ за грабеж. Мужчине грозит до 4 лет тюрьмы и штраф.

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