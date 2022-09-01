«Очень противно!»: в Новосибирске семья нашла в хлебе червяка во время еды

По словам новосибирца, червя нашла дочка. Фото: «Flamp»

Новосибирец нашел в хлебе червя. Точнее, по его словам, это сделала его дочка. Девочка обнаружила неприятный сюрприз, когда ела.

- Она увидела в хлебе, который только что ела, червя, сантиметра два длинной. И правда очень противно, даже мне стало, - написал новосибирец на сайте Flamp.

На кадрах, приложенных к отзыву видно, как червяк торчал из надкусанного хлеба.

В комментариях пользователи сайта высказали свое «фи»:

- Не думала, что все настолько плохо, - написали горожане.

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