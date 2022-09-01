В Новосибирске ограничат движение по двум улицам правого берега

Ограничения продлятся до середины сентября. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Новосибирске ограничат движение по улицам 1905 года и Промышленной. Связано ограничение с аварийным ремонтом теплотрассы.

— С 1 по 15 сентября на 4 метра сужается улица 1905 года в районе здания №117 по улице Красноярская. До 18 сентября на 6,5 метра сужается улица Промышленная в районе домов №18 и 20, — сообщили в мэрии.

Напомним, что до 20 сентября закрыт проезд по улице Новоуральской в районе дома №17/2.

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