В Новосибирске ограничат движение по двум улицам правого берега

Ограничения продлятся до середины сентября.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В Новосибирске ограничат движение по улицам 1905 года и Промышленной. Связано ограничение с аварийным ремонтом теплотрассы.
— С 1 по 15 сентября на 4 метра сужается улица 1905 года в районе здания №117 по улице Красноярская. До 18 сентября на 6,5 метра сужается улица Промышленная в районе домов №18 и 20, — сообщили в мэрии.
Напомним, что до 20 сентября закрыт проезд по улице Новоуральской в районе дома №17/2.
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