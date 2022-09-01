Полиция ищет мальчиков, сломаших новосибирскому школьнику позвоночник

Полиция разбирается в деле. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Полиция занялась делом новосибирского школьника, которому сломали позвоночник. Напомним, что инцидент произошел в Первомайском районе на улице Одоевского. Мальчика и его друга, по словам матери одного из них, избили дети постарше.

- Заявление зарегистрировано в установленном порядке, проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства произошедшего устанавливаются, - рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе регионального МВД.

Как рассказывала мама одного из школьников, ее сын сейчас в больнице. Врачи диагностировали у него компрессионный перелом позвоночника.

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