Полиция ищет мальчиков, сломаших новосибирскому школьнику позвоночник

Полиция разбирается в деле.
Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»
Полиция занялась делом новосибирского школьника, которому сломали позвоночник. Напомним, что инцидент произошел в Первомайском районе на улице Одоевского. Мальчика и его друга, по словам матери одного из них, избили дети постарше.
- Заявление зарегистрировано в установленном порядке, проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства произошедшего устанавливаются, - рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе регионального МВД.
Как рассказывала мама одного из школьников, ее сын сейчас в больнице. Врачи диагностировали у него компрессионный перелом позвоночника.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер