Томский графитист создал в Новосибирске мурал об истории деревни Кривощеково

В Новосибирске появился мурал об истории деревни Кривощеково. Фото: Анна ТЕРЕШКОВА

В Новосибирске появился мурал об истории деревни Кривощеково. Его создал томский графитист, сообщила в своем Телеграм-канале вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Раньше деревня находилась на месте города. Ее построили примерно в конце 17 – начале 18 века.

− Это первый опыт коллаборации музея Новосибирска и графитистов, − отметила Анна Терешкова.

Вице-мэр добавила, что работу в этом направлении будут продолжать. Ведь через современные формы искусства молодежь сможет изучать историю Новосибирска.

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