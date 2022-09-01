Отец, по вине которого на пожаре в Новосибирской области погибли двое детей, предстанет перед судом

Мужчина вину признал, во время следствия был в СИЗО. Фото: СК РФ НСО // соцсети.

До суда дошло дело отца, по вине которого в селе Низовка под Новосибирском погибли двое детей. Ещё один ребенок получил ожоги. В отношении сибиряка завершили расследование уголовного дела за нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть и причинение тяжкого вреда здоровью.

– Следствие установило, что 7 апреля 2022 года обвиняемый был в доме вместе со своими тремя детьми. Он напился и, сидя в кресле, закурил сигарету. Не потушив ее, уснул. Кресло стало тлеть, в доме начался пожар. Пожарный извещатель сработал, и о ЧП узнали сотрудники МЧС. Они прибыли на место. В ходе тушения пожара в доме нашли тела двоих детей: девочки 2006 года рождения и мальчика 2008 года рождения. Еще одного ребенка нашли живым и доставили в больницу с ожогами. Девочку спасли врачи, – напомнили подробности жуткого инцидента в Следственном комитете по Новосибирской области.

Мужчина вину признал, во время следствия был в СИЗО.

В ближайшее время уголовное дело в отношении горе-отца направят в Тогучинский районный суд. Там его рассмотрят по существу.

Ранее КП-Новосибирск подробно рассказывала о семье, в которой случилась трагедия. Также сообщалось, что после случившегося отец хотел покончить с собой в бане.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отец детей, погибших на пожаре в Новосибирской области, пытался покончить с собой

Следователи возбудили в отношении него уголовное дело (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер