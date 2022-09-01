В Новосибирске дети украли два самоката из подъезда жилого дома

В Новосибирске двое мальчиков украли самокаты из подъезда жилого дома на улице Гребенщикова, 11\1. Фото: Кадр из видео\предоставлено героем материала

В Новосибирске двое мальчиков украли самокаты из подъезда жилого дома на улице Гребенщикова, 11\1. Инцидент произошел вечером в субботу, 27 августа.

— Мы уже написали заявление в полицию, но если самокаты нам вернут — готовы его забрать. Пока ни сами дети, ни их родители о себе знать не давали, — рассказал КП-Новосибирск владелец самокатов.

На кадрах ролика с камеры наблюдения видно, как двое мальчиков заходят в подъезд, и спустя буквально несколько минут уезжают оттуда уже на самокатах.

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