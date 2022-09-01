Уголовное дело секты Виссариона начали рассматривать в Новосибирске. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В четверг, 1 сентября, в Железнодорожном районном суде Новосибирска прошло предварительное слушание по делу Лже-Христа Виссариона и его «апостолов».

– По итогам предварительного слушания суд вынес постановление о рассмотрении уголовного дела в закрытом судебном заседании, в удовлетворении ходатайства стороны защиты о возвращении уголовного дела прокурору, в соответствии со ст. 237 УПК РФ, отказано, – сообщили в Железнодорожном районном суде.

Известно, что по итогу предварительного слушания судебное заседание назначили на 13 сентября.

Напомним, Сергей Тороп назвал себя Виссарионом, сказал, что его мать – Дева Мария и организовал «Церковь последнего завета». А затем в Красноярском крае возвёл целую деревню, где живут его последователи — сектанты называют ее «Обитель рассвета», «Город солнца». Именно там и творились страшные вещи. В этой обители «рассвета» люди теряли рассудок: один из последователей получил тревожное психическое расстройство. Это расценивается как тяжкий вред здоровью. Кроме того, силовики проверяли, почему у виссарионцев-родителей умер ребёнок. Сообщалось, что маме младенца запретили обращаться к докторам... Но и на этом страсти Виссариона не закончились: в домах у Лже-Христа и его сообщников нашли оружие, много денег и секс-игрушки.

Официально Тороп и его «апостолы», Ведерников и Редькин, обвиняются в создании религиозной секты, деятельность которой сопряжена с насилием над людьми или иным причинением вреда их здоровью. Также их обвиняют в руководстве этой сектой и в причинении вреда здоровью различной степени тяжести. «Апостолу» Ведерникову помимо вышесказанного вменяют мошенничество в особо крупном размере с использованием своего служебного положения.

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