В Новосибирске девушка вышла замуж за африканца из Ганы

Жительница Новосибирска вышла замуж за африканца из Ганы. Фото: Управление по делам ЗАГС Новосибирской области
Жительница Новосибирска вышла замуж за африканца из Ганы. Об этом рассказали в Управлении по делам ЗАГС Новосибирской области.
Дарья и Аёдижи Акинола из Республики Ганы познакомились в апреле 2021 года. Девушка пришла в языковую школу, руководителем которой как раз был африканец.
Между молодыми людьми возникла симпатия. Поначалу они просто дружили, но в какой-то момент поняли, что любят друг друга.
19 декабря 2021 года, в день рождения Дарьи, Аёдижи Акинола сделал избраннице предложение. Счастливая сибирячка ответила «Да».
Влюбленные расписались 27 августа 2022 года в отделе ЗАГС Центрального округа.
− Регистрация брака молодоженов прошла в праздничной обстановке с африканским колоритом, − рассказали в Управлении.
На церемонии присутствовали не только родные со стороны невесты, но и близкие жениха. Специально для этого родители и гости африканца прилетели в Новосибирск из Республики Ганы.
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