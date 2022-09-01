В Новосибирске девушка вышла замуж за африканца из Ганы

Жительница Новосибирска вышла замуж за африканца из Ганы. Фото: Управление по делам ЗАГС Новосибирской области

Жительница Новосибирска вышла замуж за африканца из Ганы. Об этом рассказали в Управлении по делам ЗАГС Новосибирской области.

Дарья и Аёдижи Акинола из Республики Ганы познакомились в апреле 2021 года. Девушка пришла в языковую школу, руководителем которой как раз был африканец.

Между молодыми людьми возникла симпатия. Поначалу они просто дружили, но в какой-то момент поняли, что любят друг друга.

19 декабря 2021 года, в день рождения Дарьи, Аёдижи Акинола сделал избраннице предложение. Счастливая сибирячка ответила «Да».

Влюбленные расписались 27 августа 2022 года в отделе ЗАГС Центрального округа.

− Регистрация брака молодоженов прошла в праздничной обстановке с африканским колоритом, − рассказали в Управлении.

На церемонии присутствовали не только родные со стороны невесты, но и близкие жениха. Специально для этого родители и гости африканца прилетели в Новосибирск из Республики Ганы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber